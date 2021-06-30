Ученые связали курение еще с одним явлением: может иметь опасные последствия

Испанские ученые провели метаанализ исследований, который показал связь между курением и суицидальным поведением. Никотин влияет на центральную нервную систему.

Как курение влияет на организм

Специалисты сделали во время пандемии коронавирус наблюдение, которое показало, что у курящих женщин риск самоубийства выше, чем у мужчин. Однако у ученых на счету мужчин больше неудачных попыток.

Как свидетельствуют результаты, курение увеличивает риск суицида в 2,5 раза. Однако этот показатель, судя по всему, снижается у бросивших людей. Кроме того, появление суицидальных мыслей у курильщиков 1,84 раза выше, а у тех кто бросил курить – в 1,35 раза.

По словам специалистов, соответствующие данные необходимо включить в план по предотвращению самоубийств. Ведь табак в отличие от алкоголя, не считается за независимый фактор при оценке риска самоубийства.

С чем специалисты связывают влияние

Связь табака и самоубийства ученые объясняют тем, что может происходить воздействие на центральную нервную систему. Также табак снижает уровень серотонина в гиппокампе-части мозга, которая участвует в формировании эмоций.

Также депрессия и суицид связаны со снижением уровня нейромедиаторов – таких, как серотонин, норадреналин, дофамин. Курение может сделать эти действия более выразительными. Ученые говорят, что его действие противоположно действию антидепрессантов, поэтому может способствовать появлению депрессивных и тревожных симптомов.

Последствия курения

Курение вызывает множество различных заболеваний и болезней, таких как: