Ученые спрогнозировали появление нового коронавируса: будет передаваться от животных

В ближайшие годы мир может поразить новый коронавирус, который будет передаваться от животных к людям. Насколько будет серьезной вспышка, ученые пока спрогнозировать не могут.

Группа ученых их Сингапура заявила, что в ближайшее десятилетие в мире появится новый опасный коронавирус. Он будет передаваться от животного к человеку и на данный момент спрогнозировать последствия новой эпидемии невозможно.

"Абсолютно точно стоит ожидать распространение нового коронавируса. Вопрос в том, когда? Другая неопределенность заключается в том, будет ли это большая или маленькая вспышка", - сообщил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Профессор признал, что существует некая неопределенность о том, когда произойдет новая вспышка и насколько она станет серьезной.

Он добавил, что ученые сейчас сильно обеспокоены тем, что SARS-CoV-2 уже может передаваться от человека к животным, а затем – в обратном направлении.

В 2013 году Ван Линьфа спрогнозировал появление потенциального нового вируса и называл страны, где он будет иметь сильное распространение. По его словам, "наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах".

COVID-19 стал третьим коронавирусом, который передается от животных к людям. Первая эпидемия подобного плана была в 2003 году – эпидемия вируса SARS, вторая – в 2012 году, эпидемия вируса MERS. Предсказания Линьфа о третьей волне были в 2013 году. Он предупреждал, что в ближайшие 7-10 лет мир накроет волна инфицирования, связанная с летучими мышами.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики рассказали о главной причине смерти от коронавируса.

А также рассказывали о том, что украинский тип COVID-19 имеет сильные отличия от вируса в Европе.