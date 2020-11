Ученые создали препарат для похудения: достаточно одного укола

Ученым удалось создать препарат, который поможет бороться с лишним весом. Причем достаточно одного укола, а эффект будет длиться целых 60 дней.

Речь идет об антителе, которое поможет ускорить метаболизм и снизить ваш вес. Об этом говорится в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Антитело получило название BFKB8488A и оно, по словам авторов статьи, имитирует действие определенного гормона. Последний в нашем организме отвечает за обмен веществ, расход энергии, пищевое поведение.

Для того чтобы провести эксперимент было задействовано 60 человек, которые имеют лишний вес или ожирение.

Группу поделили надвое. Первая часть получала плацебо, а вторая - настоящий препарат.

Как оказалось, однократная инъекция этого антитела дала эффект продолжительностью в 60 дней. Исследователи зафиксировали у испытуемых, которые получали настоящий препарат, снижение веса на 1,2 килограмма в сравнении с 0,28 кг в группе плацебо.

При этом они принимали калорийно сбалансированную пищу. Участники эксперимента заметили, что у них появилось отторжение сладкой пищи. И через неделю после употребления антитела снизилось потребление углеводов.

Клинические испытания антитела далее продолжаются, однако уже сейчас ученые отмечают его способность бороться с метаболической дисфункцией у людей с ожирением, а также корректировать их пищевое поведение.

