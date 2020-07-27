Ученые создали маску, убивающую коронавирус: все подробности

Ученые показали маску, которая убивает коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Ученые представили маску, которая убивает COVID-19

Европейские ученые взяли многоразовую тканевую маску и пропитали ее специальным составом, который уничтожает COVID-19. Эффект сохраняется до 50 стирок.

О новой разработке сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне, Португалия. При этом идея создания такой маски принадлежит производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также Институту молекулярной медицины и Государственному университету Миньо. Об этом сообщает Naked Science.

В маске используется материал, который состоит из нескольких слоев разных водонепроницаемых тканей. При этом он пропитан специальным составом, нейтрализующим патоген. Он отталкивает большую часть патогена, который попадает вместе со слюной. Это дает возможность стирать маску реже.

Маска получила название MOxATech. В Португалии ее начали продавать еще в апреле, но на тот момент ее эффективность не была подтверждена. Ученые также говорят, что через час после контакта с тканью вирусная активность уменьшается на 99%.

Соединение эффективно убивало почти все бактерии и грибки, которые попадали на маску. Эта маска также эффективна против вируса гриппа H1N1. После большого количества стирок материал уничтожает около 96% вредных частиц.

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