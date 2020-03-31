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Ученые сообщили хорошую новость о коронавирусе: он не мутирует

STYLERКоронавирус    31.03.2020 - 11:54
Ученые сообщили хорошую новость о коронавирусе: он не мутирует
Одной вакцины будет достаточно, если вирус не мутирует (Коллаж РБК-Украина)

Новый коронавирус SARS-CoV-2 по заявлению ученых не мутирует

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля. Пока что ученые не разработали вакцину от COVID-19, но есть на сегодняшний день и хорошие новости. Ученые обнаружили низкую мутацию коронавируса, а это значит, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на продолжительное время.

В американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четыре человека стали добровольцами и им сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, которую извлекли из нового вируса.

Понадобится несколько месяцев для испытания новой вакцины.

В ситуации с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят, уверяют специалисты. Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

"Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины", - сообщил профессор Стефано Менцо, который занимается исследованием.

В то же время многие ученые уверяют, что человечество приобретет естественный иммунитет от вируса, если 80% населения им переболеют.

Как мы ранее писали, украинский врач-инфекционист развенчал миф о жаре и коронавирусе.

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