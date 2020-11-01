Ученые шокировали заявлением о профессии, которой больше всего угрожает коронавирус

Ученые определили одну из самых опасных профессий в условиях коронавируса. Как оказалось, "на передовой" с COVID-19 ежедневно работают не только медики. Из-за постоянного контакта с большим количеством клиентов чаще всего заражаются коронавирусом работники продовольственных магазинов.

Согласно новым американским исследованиям, представители в сфере торговли могли стать "значительным источником распространения" коронавируса, потому что часто не знают о своем инфицировании и продолжают работать.

Так, во время исследования, COVID-19 обнаружили в трое из четырех испытуемых, которые не имели никаких симптомов заболевания.

"Нас удивила столь большое количество людей без симптомов. Это очень настораживает, ведь значит, что работники магазина контактируют с клиентами и являются своеобразными посредниками вируса, практически суперраспространителями", – цитирует "Голос Америки" доцента Школы медицины в Бостонском университете доктор Джастина Янга.

В целом для исследования ученые взяли мазки в 104 работников магазинов Бостона. Результат поразил исследователей - 20% получили положительный результат теста на коронавирус. Ученые отмечают, что это в пять раз больше вероятности подтверждения COVID-19 среди работников других профессий в этой местности.

Кроме того, ученые провели опрос среди работников этой сферы и оказалось, что 91% постоянно носят маску на работе, но только 66% придерживаются социальной дистанции.

Напомним, медики рассказали, что антитела к коронавирусу намного быстрее теряют бессимптомные пациенты, чем те, кто переболел COVID-19 в более тяжелой форме.

Ранее в Министерство здравоохранения заявили о планах привлечения медиков к командам больниц, где лечат больных COVID-19. С медицинскими работниками будут заключать контракт.