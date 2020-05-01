ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые шокировали заявлением: этот симптом коронавируса остается после выздоровления

STYLERКоронавирус    01.05.2020 - 07:39
Ученые шокировали заявлением: этот симптом коронавируса остается после выздоровления
Опасный симптом коронавируса остается в организме (коллаж РБК-Украина)

Китайские ученые рассказали об опасном симптоме, который остается даже после выздоровления

Коронавирус в мире инфицировал уже более 3 миллионов человек и продолжает распространяться по планете. Китайские ученые сообщили людям еще одну неприятную новость о том, что один симптом COVID-19 может оставаться в организме даже после выздоровления.

Дело в том, что после того, как человек переболел этой инфекцией у него в легких остаются частицы пневмонии, которые тесты распознать не могут. Особенно это касается пожилых людей. Об этом сообщила группа китайских ученых, пишет South China Morning Post.

После этого исследования стало ясно, почему некоторые пациенты, переболев коронавирусом, заболевают им снова.

Специалисты изучали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения. По итогам которого тесты оказались три раза подряд отрицательными. Но потом она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. Но при этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге.

По словам медиков КНР, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Как мы ранее писали, украинские медики рассказали, когда в стране утихнет COVID-19.

Коронавирус заражает сердце: врачи назвали страшные последствия Германия ослабит карантин: откроют школы и позволят спортивные мероприятия
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top