Ученые шокировали заявлением: этот симптом коронавируса остается после выздоровления

Опасный симптом коронавируса остается в организме (коллаж РБК-Украина)

Китайские ученые рассказали об опасном симптоме, который остается даже после выздоровления

Коронавирус в мире инфицировал уже более 3 миллионов человек и продолжает распространяться по планете. Китайские ученые сообщили людям еще одну неприятную новость о том, что один симптом COVID-19 может оставаться в организме даже после выздоровления.

Дело в том, что после того, как человек переболел этой инфекцией у него в легких остаются частицы пневмонии, которые тесты распознать не могут. Особенно это касается пожилых людей. Об этом сообщила группа китайских ученых, пишет South China Morning Post.

После этого исследования стало ясно, почему некоторые пациенты, переболев коронавирусом, заболевают им снова.

Специалисты изучали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения. По итогам которого тесты оказались три раза подряд отрицательными. Но потом она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. Но при этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге.

По словам медиков КНР, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Как мы ранее писали, украинские медики рассказали, когда в стране утихнет COVID-19.