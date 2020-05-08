Ученые сделали важное заявление об антителах коронавируса: появится иммунитет

Коронавирус вызывает выработку антител практически у всех людей, независимо от возраста. К такому мнению после исследований пришли ученые из США. Они заявили, что антитела вырабатываются абсолютно у всех пациентов, переболевших COVID-19.

Исследователи под руководством вирусолога Флориана Краммера из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai изучили 624 больных. Об этом пишет The New York Times.

Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе.

При повторном тестировании антитела обнаружили еще у 60 человек. Ученые считают, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.

Отмечается, что каждый переболевший может спокойно возвращаться к работе. Исследователи подчеркивают, что люди, обладающие антителами, могут заменить уязвимых людей, особенно в условиях с высоким риском заражения, таких как больницы. При этом до конца не ясно, как долго существует защита от вируса.

За сутки в Украине количество инфицированных коронавирусом выросло на 504 случая, умер 21 больной. За все время пандемии заразились 14195 украинцев, скончался от осложнений 361 больной, вылечились 2706 пациентов.

Как мы ранее писали, антитела к коронавирусу могут вырабатываться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения