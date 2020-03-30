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Ученые сделали шокирующее открытие о коронавирусе: он был давно!

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 08:27
Ученые сделали шокирующее открытие о коронавирусе: он был давно!
Коронавирус существовал и раньше (фото: УНИАН)

Ученые рассказали, что коронавирус существовал давно, но мутировал недавно

Коронавирус в Украине инфицировал 475 человек, зафиксировано 10 летальных случаев. Инфекция распространяется очень быстро, но ученые из США и Австралии отметили, что вирус нового типа SARS-COV-2 появился намного ранее, чем в Ухане.

Специалисты уверены, что COVID-19 был много лет назад, но в данный момент он мутировал. По словам ученых, он передавался от животных человеку, но не от человека к человеку. Об этом пишут в журнале Nature Medicine.

Ученые признали, что коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

"В результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания", - отмечет доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США.

Напомним, на данный момент цифра зараженных коронавирусом в мире уже превысила 700 тыс. человек. За последнюю неделю США обошли Китай и Италию по количеству инфицированных.

Кстати, в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой COVID-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Кк мы ранее писали, украинцам рассказали, как не попасть на крючок аферистов во время карантина.

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