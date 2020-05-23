ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных

STYLERЖизнь    23.05.2020 - 16:57
Ученые сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных
Параллельные Вселенные существуют - что говорят ученые (фото: pixabay.com)

Исследователи сделали неожиданное открытие

Ученые считают, что существование параллельной Вселенной является вполне реальным. Она выглядит точно так ​​же, как наша, однако у нее есть разительное отличие - время там течет обратно.

По описанию это напоминает Вселенную Бенджамина Баттона. То есть, пока мы здесь живем в 2020 году, в параллельной Вселенной сейчас 2019 год. Об этом информирует издание New Scientist.

Открытие было сделано учеными в Антарктиде при помощи антенны ANITA, улавливающей частицы под названием тау-нейтрино, которые попадают из космоса на Землю. Однако найденные образцы указывали на то, что они, наоборот, "вылетали" из нашей планеты. Эти результаты сложно объяснить с точки зрения физики.

Руководитель программы ANITA Питер Горхем предположил, что подобное поведение частиц объясняется тем, что они движутся назад во времени. Есть вероятность, что в результате Большого взрыва сформировались две Вселенные - наша и еще одна.

Подтвердить существование еще одной Вселенной на текущем этапе развития науки проблематично, однако косвенные доказательства сушествуют. По мнению многих ученых, огромный Войд является отпечатком параллельной Вселенной в нашей.

Напомним, что на 2021 год астрономы планируют запустить космический аппарат Lucy для исследования троянских астероидов. К Юпитеру он сможет добраться лишь через несколько лет. Кроме того, ученые нашли астероид абсолютно нового типа.

Мы писали, что возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый. Ученые со всего мира с нетерпением ждут этой встречи, ведь огромное небесное тело будет ближе к планете, чем Месяц.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины ученые
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь