Ученые сделали сенсационное заявление о селфи: в чем опасность

Селфи – весьма опасная болезнь, а совершенно не безобидная привычка себя фотографировать. Об этом заявили психиатры и выделили три стадии этого недуга. Об этом пишет Ukr.Media.

Ученые неоднократно заявляли о том, что привычка себя фотографировать и публиковать снимки в социальных сетях – это не совсем нормально. В 2014 году американская психиатрическая ассоциация опубликовала данные масштабного исследования и объяснила, что селфи – это болезнь, которую нужно внести в реестр психических заболеваний.

Селфи – это нестерпимое желание больного делать автопортреты и публиковать их в социальных сетях. Как утверждают психиатры в новом исследовании, таким образом люди пытаются скрыть неуверенность в себе и заполнить отсутствие близких отношений.

Привычка делать селфи - совсем не безобидная (Фото: pixabay.com)

Существует три разновидности расстройства:

Пограничная.

Проявляется в постоянной, не менее трех раз в день, потребности в съемке автопортретов без публикации в социальных сетях.

Острая.

Создание не менее трех селфи в день с обязательной публикацией в социальных сетях.

Хроническая.

Бесконтрольное желание постоянно фотографировать себя, публиковать свои фото в социальных сетях и делать этого не менее шести раз в сутки.

Представители Американской психиатрической ассоциации вынуждены признать, что лекарства от этого расстройства пока не существует и единственное, что можно посоветовать человеку, который увлечен своими селфи до болезненного состояния – это обратиться к специалисту, пройти курс когнитивно-поведенческой психотерапии.