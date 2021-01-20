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Ученые сделали новое заявление о передаче COVID-19 и социальной дистанции

Великобритания, Среда 20 января 2021 23:53
Ученые сделали новое заявление о передаче COVID-19 и социальной дистанции
Ученые рассказали о распространении коронавируса при разговоре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Коронавирус распространяется инфицированным человеком во время разговора больше, чем при кашле. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, которые создали приложение, помогающее рассчитать риск передачи COVID-19 в различных условиях.

Команда исследователей обнаружила, что социальное дистанцирование на расстоянии 2 метра в плохо вентилируемой комнате вряд ли защитит других от заражения вирусом. Об этом пишет Newsweek.

Также специалисты выяснили, что коронавирус может распространяться большими каплями, возникающими при кашле, а также более мелкими аэрозольными частицами, выделяемыми, когда мы говорим и дышим.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A, создали компьютерную модель, чтобы определить, как COVID-19 распространяется от инфицированного человека. Модель содержит данные о том, что происходит, когда при кашле и разговоре выделяются капли жидкости и аэрозольные частицы разного размера, а также сколько вируса они могут нести.

Команда также рассмотрела, как долго коронавирус остается жизнеспособным вне организма, сколько вируса переносит инфицированный человек и какая его доза достаточна для заражения.

Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона рассказали о создании веб-сайта Airborne.cam, который позволяет пользователям рассчитать, как вентиляция может повлиять на распространение COVID-19 внутри помещений.

Команда обнаружила, что при коротком кашле выделяется столько жидкости, сколько человек говорит непрерывно в течение 30 секунд. Однако выяснилось, что разговор несет больше вируса, чем кашель.

Исследования ученых также показывают, что вирусным частицам на уровне, превышающем количество, необходимое для заражения человека, требуется "всего несколько секунд", чтобы распространиться дальше, чем 2 метра.

Это означает, что социальное дистанцирование в плохо вентилируемых помещениях, скорее всего, не защитит людей от вируса в течение длительного периода времени, пишут ученые. Специалисты обращают внимание, что для людей, которые не носят маски, небезопасно находиться в пределах 2 метров от инфицированного человека, который кашлял или постоянно говорил в помещении.

Кроме того, исследование показало, что разговор в течение одного часа в непроветриваемой комнате повысит риск заражения для других на 10-20 процентов.

Риск снизился как минимум в 3 раза, если помещение проветривали 10 раз в час.

Авторы пишут в своем исследовании, что вентиляция имеет "первостепенное значение для минимизации риска инфицирования в помещении".

Ранее сообщалось, что врач назвал основные способы распространения COVID-19 и отметил, что вирус передается даже во время крика.

Также мы писали о том, что исследователи назвали способ ношения маски, который дает двойную защиту от коронавируса.

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