Ученые сделали новое заявление об онкологии: болезнь можно предупредить

Онкология с каждым годом забирает все больше и больше человеческих жизней и это толкает ученых всего мира проводить различные исследования. Они стремятся выяснить, какие факторы влияют на развитие рака и как можно эти смертельные процессы в организме человека останавливать.

Так, ученые выяснили, что развитие онкологии можно предсказать, так как опухоли могут подавать сигналы за десяток лет до развития самой болезни. Фактически, раковое заболевание во взрослом возрасте можно распознать еще в детстве.

Исследование показало, что генетические мутации, которые питают рост опухолей, можно обнаружить благодаря ДНК-тесту еще в детском возрасте. Однако тут есть некоторые сложности. Во-первых, анализ ДНК ребенку сделать можно, но это очень дорого. Во-вторых, чтобы определить предрасположенность к онкологии, тест должны изучать специально подготовленные эксперты, так как обычные медики чаще всего не знают, что именно нужно искать.

На данный момент подобные тесты детям проводят только в том случае, если есть серьезное подозрение на специфическую генную мутацию, которая связана с заболеванием родителей.

Как отмечают авторы исследования, генетические изменения в яичниках при онкологии могут впервые проявится даже за 50 лет до начала развития болезни. Такую опухоль медики называют "тихим убийцей", так как до последней стадии эта разновидность онкологии никак себя не проявляет.

Первые симптомы, такие как потеря аппетита, вздутие живота, женщины обычно принимают за проблемы с пищеварением, и поэтому на консультацию и диагностику к онкологам попадают уже очень поздно.

Ученые из лондонского института Francis Crick разработали специальный атлас, в котором указаны генетические мутации по всем типам рака. Есть разновидности, которые может обнаружить с помощью ДНК за несколько лет, а есть и те, которые – за несколько десятков лет.