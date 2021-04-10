Ученые сделали громкое заявление о вакцине от коронавируса в таблетках

Такой эксперимент ныне проводится в исследовательском институте Чан Сун-Шионг в Эль-Сегундо, что в штате Калифорния.

Исследователи поделили людей на несколько групп: одним участникам делают инъекцию, некоторым - нет. Другим добровольцам вводят одну дозу вакцины и дважды дают таблетки.

Задачей разработчиков является определить, может ли оральная вакцина работать так же хорошо, как и та, которую получают внутримышечно.

"Оральная вакцина является частью экспериментального протокола, тестируется на здоровых добровольцах. Но так как до сих пор не известно, могут ли одни таблетки предотвратить передачу вируса, исследователи тестируют четыре разных подхода", - говорится в сообщении.

Отметим, что капсульная форма препарата - не единственное его отличие. Если имеющиеся вакцины помогают создавать антитела к белку-шипа на поверхности коронавируса, то Т-клеточная вакцина ImmunityBio нацелена на ядро вируса - ту часть, что меньше подвержена мутациям.

Ученые говорят, что при помощи этой вакцины они стремятся создать "Т-клетки-убийцы", которые будут более эффективно защищать от COVID-19.

Что касается приема вакцины, дело не только в том, чтобы избежать укола. Исследователи говорят, что именно комбинация - прием инъекционно и орально может быть ключевым фактором.

"Уколом мы надеемся развить Т-клетки во всем вашем теле. И при пероральном применении мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеемся, нос и рот, потому что именно так попадает вирус. Он не попадает через вашу кровь ", - добавили разработчики.