Ученые рассказали о животном, которое поможет победить коронавирус: спасение близко

Коронавирус помогут победить альпаки (коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали о животном, которое поможет победить COVID-19

Ученые сообщили о научном прорыве в борьбе с коронавирусом. Как оказалось, кровь альпаки поможет противостоять COVID-19, так как в ней содержатся антитела к вирусу.

Как сообщает издание Daily Mail, ученым удалось выработать антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Блокируя шипы, при помощи которых вирус проникает в клетку, антитела могут остановить распространение инфекции.

Сейчас специалисты начали проводить опыты на хомяках, если все получится, через год ученые презентуют препарат.

Отметим, что еще в 2016 году исследования антител в крови лам начал аспирант частного американского Университета Нотр-Дам в Индиане Дэниел Рэпп. Он хотел изучить их воздействие на два других коронавируса — SARS-CoV (вызывающий атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывающий ближневосточный респираторный синдром).

Сейчас ученые создали антитело, которое блокирует коронавирус, сцепляясь с шиповидными белками его короны.

"Антитело присоединяется к шипу, не давая ему стыковаться с клеткой и предотвращая проникновение, таким образом нейтрализуя вирус", — рассказал один из ученых.

Антитело очень интересно для исследователей, поскольку может нейтрализовать оба вируса: и SARS-CoV, и SARS-CoV-2.

Отмечается, что новый метод не заменит вакцину, препарат будет использоваться в ингаляциях или для обработки пораженных мест.

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Автор: Людмила Жукова