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Ученые рассказали, что алкоголь ускоряет старение: названа безопасная доза

Может ли алкоголь ускорять старость (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые Оксфордского университета исследовали, что употребление более пяти бокалов вина в неделю ускоряет биологические часы организма. В результате организм человека будет стареть.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи изучили данные почти 250 000 британцев и обнаружили, что у тех, кто выпивал более 17 единиц алкоголя в неделю, теломеры были короче. Единица алкоголя - это 10 г чистого алкоголя или примерно 100 мл вина.

По словам специалистов, теломеры - это биологические колпачки на концах хромосом, которые защищают содержащуюся в них ДНК от повреждений, предотвращают их изнашивание.

С возрастом они естественным образом становятся короче, что приводит к повреждению ДНК и повышает риск развития таких проблем, как болезнь Альцгеймера, диабет и болезни сердца.

Также ученые обнаружили, что употребление алкоголя может привести к укорочению теломера, увеличивая биологический возраст человека на шесть лет.

Безопасная доза алкоголя

Укорочение теломера наблюдалось только у тех, кто выпивал не менее 17 единиц алкоголя в неделю, что на три единицы больше, чем рекомендуют эксперты.

Ученые выяснили, что те, кто выпивал 29 единиц алкоголя в неделю, около 10 больших бокалов вина, были на один-два года старше, чем те, кто выпивал меньше чем шесть единиц в неделю, около двух больших бокалов вина.

Также у участников исследования, которые сильно пьют, теломеры были значительно короче, чем у контрольной группы, что эквивалентно от трех до шести лет биологического старения.

Поэтому те, кто пьет меньше 17 единиц не будет иметь риска укорочения теломера, связанного с выпивкой. Кроме того, доза алкоголя важна, ведь даже сокращение употребления алкоголя может принести пользу.

Как именно алкоголь может укорачивать теломеры, неизвестно. Однако исследователи предполагают, что это может быть связано с повышенным окислительным стрессом и воспалением, которые могут повредить ДНК, когда организм перерабатывает алкоголь.

Кроме того, медики рекомендуют взрослым выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю, то есть примерно полторы бутылки вина.

Ранее ученые называли безопасную дозу алкоголя для всех возрастов.

Также мы писали, может ли алкоголь побороть стрессы и тревожность.

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