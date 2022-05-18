Ученые рассказали, что прием пищи в определенное время увеличивает риск инсульта

Инсульт - это серьезное опасное жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Ученые исследовали связь между временем приема пищи и возникновением инсульта.
В котором часу лучше не есть, чтобы не повысить риск инсульта, сообщает Ехргеѕѕ.
По словам специалистов, вторым по частоте после ишемического инсульта является геморрагический. Это происходит, когда кровеносный сосуд внутри черепа лопается и кровоточит в мозг и вокруг него.
Ученые говорят, что неправильный образ жизни увеличивает риск геморрагического инсульта.
В исследовании изучались связи между временем ужина и рисками смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Исследователи не обнаружили связи между временем приема пищи и риском ИБС или сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они обнаружили ее для инсульта. Всего в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых на начальном уровне не было ССЗ и рака.
Участники были разделены на три группы: группа раннего ужина (20:00), группа нерегулярной ужина (нерегулярное время) и группа позднего ужина (после 20:00).
Ученые говорят, что по сравнению с группой раннего ужина в группе нерегулярной ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта.
Не было обнаружено значимой связи между временем ужина и риском смертности от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.
"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с повышенным риском смертности от геморрагического инсульта", - пишут исследователи.
Также нужно, чтобы каждый знал 5 основных симптомов инсульта:
Кроме того, оказать первую помощь при инсульте - не просто важно, это жизненно необходимо. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого обнаружились признаки инсульта, вам немедленно нужно предпринять следующие действия:
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