Ученые рассказали, что прием пищи в определенное время увеличивает риск инсульта

По словам специалистов, вторым по частоте после ишемического инсульта является геморрагический. Это происходит, когда кровеносный сосуд внутри черепа лопается и кровоточит в мозг и вокруг него.

Ученые говорят, что неправильный образ жизни увеличивает риск геморрагического инсульта.

В исследовании изучались связи между временем ужина и рисками смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Как проводили исследования

Исследователи не обнаружили связи между временем приема пищи и риском ИБС или сердечно-сосудистых заболеваний. Однако они обнаружили ее для инсульта. Всего в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых на начальном уровне не было ССЗ и рака.

Участники были разделены на три группы: группа раннего ужина (20:00), группа нерегулярной ужина (нерегулярное время) и группа позднего ужина (после 20:00).

Ученые говорят, что по сравнению с группой раннего ужина в группе нерегулярной ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта.

Не было обнаружено значимой связи между временем ужина и риском смертности от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.

"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с повышенным риском смертности от геморрагического инсульта", - пишут исследователи.

Также нужно, чтобы каждый знал 5 основных симптомов инсульта:

онемение лица, руки или ноги;

нарушение речи или восприятие звуков и координации движений;.

резкое ухудшение зрения;

головокружение;

необыкновенно сильная головная боль.

Кроме того, оказать первую помощь при инсульте - не просто важно, это жизненно необходимо. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого обнаружились признаки инсульта, вам немедленно нужно предпринять следующие действия: