Ученые рассказали правду о происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет природное происхождение или новый штамм вывели в лаборатории? На этот волнующих многих людей вопрос ответили ученые, пишет зарубежное издание Nature.

Согласно результатам исследований штамма коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились уже около 250 тысяч человек, а цифра смертей приближается к 10 тысячам, вирус появился из-за естественной эволюции.

Таким образом ученые однозначно ответили, что штамм не был выведен искусственно в лабораторных условиях.

К такому выводу вирусологи пришли, исследовав данные о последовательности генома известных науке штаммов коронавируса.

"Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов", - отметил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Ученые выявили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала настолько, чтобы оказывать эффективное влияние на молекулярную особенность клеток человека. Речь идет о рецепторе ACE2, участвующем в регуляции кровяного давления.

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