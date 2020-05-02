Ученые рассказали, как повысить иммунитет к коронавирусу

Коронавирус – это вирус, который приводит к активации выработки интерферонов (белок) в организме человека для борьбы с возбудителем. Ученые доказали, что недостаток этого белка снижает способность клетки ограничивать репликацию вируса.

Как говорится в отчете исследователей Медицинской школы Икан в Нью-Йорке, клетки, инфицированные SARS-CoV-2, продуцируют необычно низкий уровень интерферонов, по сравнению с клетками, инфицированными другими респираторными вирусами. Но при этом ученые отмечают, что иммунный ответ организма интерферонами присутствует. Исследования показали, что у инфицированных COVID-19 выделяется больше интерферонов, чем у тех, кто не болеет никакими респираторными заболеваниями. Об этом говорится в отчете в журнале Narure.

Ученые считают, что организм человека пока не имеет в генетической памяти воспоминаний о похожих на COVID-19 вирусах, поэтому оказывает медленную и несильную иммунную реакцию на возбудителя.

Результаты исследования свидетельствуют об иммунном дисбалансе: низкий уровень интерферонов снижает способность клетки ограничивать репликацию вируса, а активация менее специфических иммунных реакций способствует воспалению.

Ученые предположили, что введение интерферонов может способствовать улучшению реакции организма на вирусный агент. Это может помочь в лечении и профилактике коронавирусной инфекции. Но пока исследователи не провели достаточное количество исследований, чтобы говорить об эффективности такого способа борьбы с коронавирусом.

Напомним, что ранее в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19.

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