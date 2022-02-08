Ученые рассказали об опасности популярного обезболивающего: может привести к инсульту

Ученые обнаружили опасное свойство парацетамола, который считается одним из самых безопасных обезболивающих.
Об этом пишет Medicalx Press.
Так, парацетамол может вызвать серьезные заболевания и является опасным для некоторых людей.
По словам ученых, парацетамол повышает кровяное давление и увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Специалисты рекомендуют отказаться от этого препарата людям, страдающим гипертонией.
Исследователи провели эксперимент в котором добровольцы с высоким давлением принимали таблетки. Отмечается, что первая группа получала плацебо, а вторая 1 г парацетамола четыре раза в день.
В результате выяснилось, что люди, получавшие парацетамол, почувствовали значительное повышение артериального давления.
Ученые говорят, если употреблять этот препарат регулярно, то это может привести к инсульту.
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