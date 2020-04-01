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Ученые раскрыли правду о коронавирусе: передается еще до симптомов

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 10:51
Ученые раскрыли правду о коронавирусе: передается еще до симптомов
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Американские ученые рассказали, как передается коронавирус

Коронавирус в Украине инфицировал более 640 человек, умерли от болезни 17 человек. Ученые из США сообщили очень важную новость о том, что вирус может передаваться от человек к человеку за 48 часов до появления инфекции. Об этом рассказал директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд в интервью американскому радио NPR.

"У людей выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", – сообщил врач.

Именно поэтому вирус так быстро распространяется среди людей.

"То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", – уточнил он.

Число зараженных Covid-19 в мире превысило 800 тыс человек, умерли более 40 тыс.

Как мы ранее писали, во время совещания у президента Владимира Зеленского было решено, что вернувшимся из-за границы украинцам будут проводить ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. В Офисе президента также сообщили о прибытии новой партии тестов, защитных очков и оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких из Китая.

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