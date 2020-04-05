Ученые раскрыли главную особенность коронавируса SARS-CoV2

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Ученые назвали главное отличие коронавируса SARS-CoV2 от его предшественников

Коронавирус по состоянию на 5 апреля диагностирован у более чем 1,2 миллиона человек по всей планете. С каждым днем цифра растет, а "шаг" прироста – увеличивается. Ученые долго пытались определить, почему коронавирус настолько заразен. По данным последних исследований, именно структура SARS-CoV2, приведшего к пандемии, позволила с большей вероятностью задержаться в организме жертвы.

Новые исследования Университета Миннесоты позволили выяснить, почему коронавирус SARS-CoV2 передается гораздо быстрее, чем SARS, который считается его "родителем". Команда вирусологов под руководством доктора Фан Ли провела детальный анализ структуры коронавируса и создала 3D-карту шипообразного белка, который вирус использует для закрепления в клетке. Выяснилось, что это белковое образование в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS, унесший жизни нескольких сот людей во время пандемии 2002 года, сообщает The Gardian.

Эксперты Университета Миннесоты отмечают, что открытый ими механизм прикрепления вируса к клетке человека более совершенен, чем у многих других возбудителей болезней. Попав в дыхательные пути, с большой долей вероятности вирус останется там.

По мнению ученых, результаты данного исследования должны помочь в разработке вакцины против коронавируса.

"Если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, мы сможем говорить об изобретении эффективного препарата. Он попросту блокирует вирус, препятствуя его воздействию на клетку", – говорит он.

Напомним, что ранее ученые сделали тревожное заявление о заражении коронавирусом.

Также мы писали, что карантин приведет к распространению еще одного опасного заболевания.