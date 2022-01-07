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Ученые придумали новый метод, который поможет справиться с диабетом 2 типа без лекарств

Автор: Анна Шиканова

В лечении диабета 2 типа может очень помочь определенная диета с использованием интервального голодания. Эти способы помогут нормализовать состояние пациента без использования медицинских препаратов.

Такое заявление сделали ученые Мичиганского университета в США по результатам нового исследования. Об этом пишет Medikforum.

Как отмечают ученые, метод интервального голодания показал хорошие результаты в лечении диабета 2 типа.

Интервальное или прерывистое голодание – это когда человек воздерживается от еды или есть очень мало калорий от 12 часов до одного дня.

В последние годы метод интервального голодания стал очень популярным способом улучшить состояние здоровья, похудеть и повысить работоспособность. Самая распространенная форма - голодание один день еженедельно.

Ранее такой метод назывался питанием с ограничениями по времени или периодическим голоданием. И его применяли в лечении различных заболеваний.

"Текущие данные свидетельствуют о том, что прерывистое голодание является эффективным немедикаментозным лечением диабета 2 типа", - отмечают врачи.

Использование этого метода при диабете 2 типа дало интересные и обнадеживающие результаты, а именно:

  • У пациентов начал снижаться уровень глюкозы натощак
  • У пациентов снизился уровень инсулина натощак
  • Снижается инсулинорезистентность

"Некоторые пациенты смогли полностью избавиться от потребности в инсулиновой терапии", - подчеркнули исследователи.

Врачи считают, что нужны дополнительные исследования, которые могли бы подтвердить эффективность данного способа лечения. Этот метод не всем пациентам может подойти.

Традиционные методы лечения диабета 2 типа включают прием специальных лекарств и изменение образа жизни. И у каждого пациента – свой индивидуальный план лечения.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить баланс витамина D с помощью питания.

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