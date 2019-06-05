Ученые предсказали скорую гибель человечества: сколько нам осталось

Конец света и гибель человеческой цивилизации в современном виде произойдет уже в 2050 году. К выводу, что жители планеты Земля обречены, пришли австралийские ученые.

Специалисты из Мельбурна провели множество различных исследований и выяснили, что причиной гибели цивилизации станут: изменение климата, социально-экономический кризис и бездействие правительств всех стран, которые не будут предпринимать усилий, чтобы снизить уровень сжигания ископаемого топлива.

По словам ученых, уже к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимума, а к 2050 году цивилизация окажется на грани коллапса. Специалисты говорят, что через 30 лет средняя температура воздуха на Земле может подняться на три градуса, что приведет не только к разрушению ключевых экосистем. Начнется повсеместное таяние льдов, вечная мерзлота исчезнет, количество осадков сократится, произойдет масштабная засуха в Амазонии, которую принято называть "легкими планеты". Люди будут все чаще и чаще страдать от лесных пожаров, засух или наводнений.

"Потепление на четыре градуса уже несовместимо с существующей организацией глобального сообщества. А к 2100 году, если уже сегодня не будут предприниматься срочные меры, Земля приблизится к отметке в пять градусов Цельсия выше доиндустриальных значений. Это погубит человечество", - говорят ученые.

Отметим, что глобальное потепление может погубить только современную цивилизацию, а вот планета никуда не исчезнет, ведь Земля уже существовала в условиях повышенных температур. В частности, это наблюдалось в эпоху карбона.

Кстати, немецкие эксперты также считают, что мир находится под угрозой. Но специалисты уверены, что гибель человечества может произойти из-за применения атомного оружия.

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