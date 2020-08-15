Ученые предложили лечить COVID-19 с помощью радиотерапии: есть побочные эффекты

Исследователи из Канады и США утверждают, что вылечить коронавирус 2020 можно будет с помощью радиотерапии. Об этом информирует журнал Radiotherapy and Oncology.

Ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%.

При этом, научная группа из Института рака Университета Эмори, который расположен в США, уже опробовала данную методику на пациентах с СOVID-19, получив обнадеживающие результаты.

Для исследования взяли 20 пациентов, 10 из которых подверглись лучевой терапии. Получившие экспериментальное лечение выздоравливали значительно быстрее: три дня против 12 дней в контрольной когорте.

Время до выписки из стационара было также сокращено до 12 дней, пока пациентов из другой группы выписывали примерно на 20-й день. Некоторые специалисты считают, что методика не совсем надежна и нуждается в еще нескольких испытаниях.

К тому же, радиологи считают, что в подобном лечении присутствуют серьезные побочные эффекты: лучевая терапия в низких дозах может уменьшить воспаление, однако она также убивает B- и T-клетки иммунной системы, которые крайне важны для борьбы с коронавирусом.

Важно не забывать, что у большинства заболевших COVID-19 ‎наблюдаются легкие или умеренные ‎симптомы, а поэтому выздоровление происходит без ‎специфического лечения.

Напомним, что в ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через продукты.

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