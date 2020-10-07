Ученые предлагают заражать людей другим типом коронавируса: появилось пояснение

Ученые пришли к выводу, что лечение коронавируса может заключаться в нем самом же. Исследователи считают, что инфицирование другим типом коронавируса, который вызывает "обычную простуду", может снизить риск осложнений COVID-19. Исследование, проведенное исследователями Бостонского медицинского центра и Медицинской школы Бостонского университета, также демонстрирует, что иммунитет, накопленный от предыдущих коронавирусных инфекций, не связанных с SARS-CoV-2, не препятствует получению людьми COVID-19. Об этом пишет Medical Express.

Хотя SARS-CoV-2 является относительно новым патогеном, существует множество других типов коронавирусов, которые являются эндемичными для человека и могут вызывать "обычную простуду" и пневмонию. Эти коронавирусы имеют некоторые общие генетические последовательности с SARS-CoV-2, и память иммунитета об этих коронавирусах может перекрестно реагировать против SARS-CoV-2.

В этом исследовании ученые изучили данные электронной медицинской карты людей, у которых был результат респираторного панельного теста (CRP-PCR) в период с 18 мая 2015 года по 11 марта 2020 года. CRP-PCR выявляет различные респираторные патогены, включая эндемичные коронавирусы, вызывающие "простуду". Они также изучили данные от людей, которые были протестированы на SARS-CoV-2 в период с 12 марта 2020 года по 12 июня 2020 года. У тех, кто ранее перенес другой тип коронавируса было значительно более легкое перенесение COVID-19. Вероятность выживания также была значительно выше у госпитализированных пациентов COVID-19 с предыдущим положительным результатом теста на "простудный" тип коронавируса. При этом ученые указывают, что заражение другими типами коронавирусов не защищает человека от COVID-19 – заражение может произойти все равно.

"Люди регулярно заражаются коронавирусами, которые отличаются от SARS-CoV-2, и эти результаты исследования могут помочь идентифицировать пациентов с более низким и большим риском развития осложнений после заражения SARS-CoV-2. Мы надеемся, что это исследование может стать трамплином для выявления типов иммунных реакций, которые необязательно предотвращают инфекцию SARS-CoV-2, но скорее снижают урон от COVID-19", - сказал Джозеф Мизгерд, доктор медицинских наук, профессор медицины, микробиологии и биохимии в Медицинской школе Бостонского университета, который является соавтором исследования.

Ученые также сделали предположение, что для снижения риска развития осложнений у определенных групп людей, возможно было бы провести инфицирование людей менее опасным видом коронавируса, вызывающего только симптомы простудных заболеваний.

Напомним, что ранее в Берлине усилили карантин из-за COVID-19.

Также сообщалось, что ЕС выделит Украине еще 190 млн евро для борьбы с коронавирусом.