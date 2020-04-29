Ученые ошарашили прогнозом: коронавирус останется с нами навсегда

Коронавирус в мире инфицировал более трех миллионов людей, но в некоторых странах его распространение уже начало прекращаться. Государства начали ослаблять карантинные меры и возвращаться к прежней жизни. Но китайские ученые предупреждают, что расслабляться еще слишком рано, так как COVID-19 останется с нами навсегда. Инфекция будет возвращаться каждый год и станет сезонной, такой как грипп.

Как сообщает таблоид Daily Mail, к такому мнению пришла группа вирусологов из КНР во главе с директором Института биологии патогенов из Китайской академии медицинских наук Джин Ци.

"Скорее всего, это эпидемия, которая долгое время уже сосуществует с людьми, станет сезонной и будет поддерживаться в человеческом теле", – рассказал медик.

Ученые уверены, что в будущем все больше случаев заражения будут проходить бессимптомно и много людей будут просто переносчиками инфекции. Специалисты думают, что наступление лета совсем не сократит заболеваемость, так как вирус не боится температуры.

Начальник отдела инфекционных заболеваний Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян еще раз напомнил результаты последних исследований - вирус чувствителен к теплу, но он подвергается воздействию температуры 56 градусов по Цельсию в течение 30 минут, а погода никогда не станет такой жаркой.

Как мы ранее писали, ученые рассказали, почему симптомы коронавируса разные у всех людей.