ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ученые опровергли распространенный миф об осложнениях COVID-19

Автор: Роман Мирончук

Врачи предполагали, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на слуховой аппарат, но никаких доказательств этого не было. Теперь израильские ученные провели исследования и выяснили, что COVID-19 не влияет на слух.

При этом у некоторых пациентов после коронавируса были обнаружены повреждения в слуховой системе, но ученые говорят, что это временный эффект. Он связан с закупоркой жидкости в среднем ухе, и может появиться даже во время простуды. Об этом сообщает EurekAlert.

Эксперимент начали проводить еще в начале первой волны пандемии, когда количество больных в Израиле было не таким большим. В эксперименте приняли участие восемь бессимптомных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, и восемь здоровых добровольцев, которые были контрольной группой. Никто из них не говорил о потере слуха.

В исследовании впервые были представлены количественные показатели качества слуха после контакта с вирусом.

Самые читаемые новости

Ученые измерили электрические данные из ствола мозга, чтобы проверить весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны не будут приняты в мозг.

Они также исследовали активность волосковых клеток внутреннего уха, которые усиливают и настраивают звук.

Ученые отметили, что они не обнаружили никакой разницы между теми, кто был заражен, и теми, кто находился в контрольной группе

Напомним, украинский врач перечислил анализы, которые нужно сдать после коронавируса.

Ранее распространенный в Украине тест на коронавирус признали неэффективным.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусздоровье