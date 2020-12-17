Ученые опровергли распространенный миф об осложнениях COVID-19

Врачи предполагали, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на слуховой аппарат, но никаких доказательств этого не было. Теперь израильские ученные провели исследования и выяснили, что COVID-19 не влияет на слух.

При этом у некоторых пациентов после коронавируса были обнаружены повреждения в слуховой системе, но ученые говорят, что это временный эффект. Он связан с закупоркой жидкости в среднем ухе, и может появиться даже во время простуды. Об этом сообщает EurekAlert.

Эксперимент начали проводить еще в начале первой волны пандемии, когда количество больных в Израиле было не таким большим. В эксперименте приняли участие восемь бессимптомных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, и восемь здоровых добровольцев, которые были контрольной группой. Никто из них не говорил о потере слуха.

В исследовании впервые были представлены количественные показатели качества слуха после контакта с вирусом.

Ученые измерили электрические данные из ствола мозга, чтобы проверить весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны не будут приняты в мозг.

Они также исследовали активность волосковых клеток внутреннего уха, которые усиливают и настраивают звук.

Ученые отметили, что они не обнаружили никакой разницы между теми, кто был заражен, и теми, кто находился в контрольной группе

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