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Ученые опровергли действенность популярного препарата против COVID-19: оказался неэффективным

Автор: Тетяна Самарук

В США ученые провели исследование, которое показало, что Интерферон бета-1а никак не помогает в лечении пневмонии у взрослых коронавирусных пациентов.

Об этом говорится в результатах полученных на фазе III клинических испытаний этого противовирусного препарата, пишет The Lancet.

Что показало исследование

Масштабное исследование ACTT-3 от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США проводилось от 5 августа по 21 декабря 2020 года среди 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи. Отмечается, что 60% пациентов были белыми (32% - латиноамериканцы), 17% - черными, 9% - азиатами, 1% - американскими индейцами или коренными жителями Аляски.

Также группу случайным образом исследователи распределили на две равные подгруппы. Одна принимала Интерферон бета-1а с ремдесивіром, вторая - плацебо с ремдесивіром. Важно, что до конца испытаний ни участники, ни исследователи не знали, кто и какой режим лечения получал.

Как оказалось Интерферон бета-1A в сочетании с ремдесивиром не превышал эффективность приема только ремдесивира у госпитализированных пациентов с COVID-пневмонией.

Кроме того, пациенты, которые изначально нуждались в кислородной поддержке, имели худшие результаты после лечения Интерфероном бета-1а по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.

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