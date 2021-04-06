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Ученые определили маски, которые действительно эффективны от коронавируса

Автор: Анна Шиканова

Масочный режим введен во многих странах мира и разговоры об эффективности этого защитного средства не утихают уже год. Ученые из США решили проверить все виды масок и определили, какие из них действительно являются самыми эффективными во время пандемии.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science News.

Для исследования ученые из Смитсоновского института охраны природы США, проанализировали маски, а также различные материалы, из которых их могут изготавливать, под микроскопом.

Самыми эффективными были признаны респираторные маски N95, а также маски из фланелевой ткани. А вот маски из синтетических материалов, из шифона или вискозы – показали самый низкий уровень эффективности.

По словам специалиста в области микроанализа Эдварда Виченце, хаотическая природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой с изгибами и складками, позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другим тканям.

"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", - отметил ученый.

Полиэфирные ткани (полиэстер) очень хорошо организованы, по словам исследователей. Их гладкие и прямые волокна делают такие маски менее эффективными. Такие маски отталкивают влагу от дыхания, что делает их почти бесполезными.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что медики дали советы, как уберечься от заражения коронавирусом в транспорте.

А также мы писали о том, что в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок.

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