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Ученые объяснили повреждение мозга при коронавирусе

Понедельник 21 декабря 2020 07:04
Ученые объяснили повреждение мозга при коронавирусе
Ученые рассказали о повреждении мозга при COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Американские ученые объяснили повреждения мозга у пациентов с коронавирусной инфекцией. Они связывают это со свойствами спайкового белка коронавируса.

У этого белка есть способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер. Об этом исследовании написал журнал Nature Neuroscience.

"Спайковый белок коронавируса S1, может преодолевать гематоэнцефалический барьер у мышей, то есть сам белок SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может проникать в мозг", - заявили специалисты.

Ученые также пришли к выводу, что из-за коронавируса возникают нарушения в головном мозге. Белок вируса проникает в мозг и оказывает токсическое действие. Из-за чего мозг выделает цитокины, которые вызывают сильное воспаление.

Когда такое происходит, то иммунная система человека запускает острую обратную реакцию, которая становится причиной мозгового тумана, усталости и способна вызывать другие когнитивные проблемы.

Ученые также отметили, что заболевшие COVID-19 часто сталкиваются с негативными неврологическими симптомами, которые свидетельствуют о повреждении мозга.

У людей начинается сильная головная боль, судороги и может быть чрезвычайная усталость. Также увеличивается риск инсульта.

Напомним, врач-пульмонолог развенчала главные мифы о коронавирусе.

Ранее врач рассказала, когда иммуноглобулин лучше использовать для лечения COVID-19.

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