Ученые объяснили, почему симптомы коронавируса разные: передаются по наследству

Коронавирус в мире инфицировал более 3 миллионов людей. Зараженные COVID-19 все время сообщают о новых симптомах инфекции. У людей течение болезни может проходить абсолютно по-разному. Самыми распространенными признаками этой болезни являются высокая температура, кашель, слабость, боли в груди и животе. Именно на эти симптомы следует обратить внимание при постановке диагноза.

Ученые из Великобритании, а именно из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона сделали открытие. Они установили, что часть симптомов может передаваться по наследству. Об этом сообщает ArsTechnica.

Специалисты выяснили, что в генетике некоторых людей также есть компонент, который влияет на тестирование на COVID-19. Он иногда может влиять на неправильный результат тестирования.

Эксперты уверены, что диагностирование пациентов с этим компонентом может иметь погрешность от 30 до 80 процентов.

Однако результаты исследования подвергли сомнению, так как они были получены через мобильное приложение, поэтому у ученых есть данные только о молодых пациентах. Также погрешностью может и быть в то, что исследование проходило в очень короткий промежуток времени, с 25 марта по 3 апреля.

За прошедший день коронавирус был обнаружен у 456 украинцев, а общее количество инфицированных с начала эпидемии приближается к 10 тыс. - на данный момент диагностировано 9866 случаев COVID-19. Число выздоровевших на 29 апреля достигло 1103 человек (111 новых случаев выздоровления за прошедшие сутки).

Как мы ранее писали, эксперт озвучил прогноз для Украины после карантина.