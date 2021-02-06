Ученые объяснили, почему можно повторно заразиться COVID-19

Повторно заразиться коронавирусом сильно рискуют люди с ослабленным иммунитетом после первой болезни, которая протекала в тяжелой форме, а также из-за реактивизации остатков инфекции в организме человека.

Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале BMJ Case Reports, пишет Deccan Herald.

Как отмечают специалисты из Медицинской школы Йельского университета в США, первое тяжелое инфицирование COVID-19 может сопровождаться более легкими симптомами уже во второй раз.

Ученые описали случай с 40-летним мужчиной, который был госпитализирован с легкой формой коронавирусной болезни через 4 месяца после первоначального приступа тяжелого заболевания в апреле 2020 года.

У пациента был хорошо контролируемый диабет 2 типа, недостаточная активность щитовидной железы и ожирение - все это является известными факторы риска тяжелой инфекции COVID-19. Сообщается, что во время первого приступа инфекции он был госпитализирован с затрудненным дыханием и пронзительным хрипом. У мужчины также развилась дыхательная недостаточность, и ему потребовалась искусственная вентиляция легких и антикоагулянты, а также различные другие лекарства, используемые для лечения COVID-19. Уже после выписки из больницы через три месяца он снова дал положительный результат на коронавирус и был госпитализирован с одышкой и периодическими приступами удушья.

Авторы исследования считают, что более легкие симптомы во второй раз могут быть вызваны остаточным иммунитетом от первой тяжелой инфекции.

В то же время ученые признают, что необходимы более тщательные исследования и наблюдения для подтверждения гипотезы, что снижение иммунитета или отсутствие антител после первого эпизода инфекции SARS-CoV-2 может способствовать повторному инфицированию.

Ранее мы писали о том, что ученые сделали заявление о COVID и вакцинах, и рассказали, защитят ли антитела от повторного заражения.

Напомним также, что недавно ученые назвали заболевание, которое повышает риск смертности от COVID-19 в три раза.