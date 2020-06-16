Ученые обнаружили останки уникального динозавра: у него не было зубов

В Австралии ученые обнаружили останки динозавра, уникального в своем роде. Он называется элафрозавром и представлял собой рептилию с клювом, без зубов. Эти животные жили на Земле около 110 миллионов лет назад. Раскопки проходили на мысе Отвей в штате Виктория.

Как сообщает The Guardian, окаменелость нашла доброволец Джессика Паркер. Женщина принимала участие в ежегодных раскопках, который проводит Мельбурнский музей.

Пятисантиметровая кость изначально была идентифицирована сотрудниками Мельбурнского музея как шейный позвонок. Предполагалось, что он принадлежал летающей рептилии, возможно, птерозавру.

Палеонтологи считают, что найденная в Виктории окаменелость отлично подходит для позвонков странной группы тероподов, называемых элафрозаврами.

Большинство известных окаменелостей этих ящеров были найдены на территории Танзании и Китая. Они обитали в конце юрского периода, около 160-145 миллионов лет назад. Однако новый викторианский элафрозавр оказался гораздо младше. Он обитал порядка 110 миллионов лет назад.

В Австралии обнаружили останки динозавра (фото: theguardian.com)

Как мы ранее сообщали, ученые из США нашли доказательство того, что динозавры жили в воде.