UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Ученые провели новое исследование, которое показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет издание Mirror.

Что показало исследование

Так, исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.

Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаление и покраснение на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

Ковидные пальцы (фото: mirror.co.uk)

По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния.

"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологию", - сказал он.

Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни.

Симптомы коронавируса

Основные симптомы коронавируса включают:

  • горячку;
  • высокую температуру;
  • кашель;
  • усталость;
  • потерю обоняния и вкуса;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • отек пальцев рук и ног.

Ранее мы сообщали, что Украина готова увеличить почти вдвое количество мест для больных на коронавирус.

Также мы писали, что во Львовской области фиксируют повторные случаи заражения COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус