Ученые обнаружили новый симптом COVID, который напоминает обморожение ног (фото)

Что показало исследование

Так, исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.

Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаление и покраснение на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

Ковидные пальцы (фото: mirror.co.uk)

По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния.

"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологию", - сказал он.

Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни.

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