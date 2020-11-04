Ученые обнаружили новый симптом COVID-19: может маскироваться под ОРВИ

Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса (иллюстративное фото: freepik.com)

Эпидемиологи рассказали, когда нужно незамедлительно обращаться к врачу

У пациентов с коронавирусом зафиксировали ухудшение слуха, которое может выражаться как во внезапной его потере, так и просто в заложенности ушей. Такой симптом, возникающий при вирусных инфекциях, включая грипп, герпес и цитомегаловирус, способен сигнализировать также о возможном заражении COVID-19.

Медики зарегистрировали подобные случаи в Великобритании, Египте, Турции и Германии. Исследователи при этом не могут доказать, что SARS-CoV-2 напрямую вызывает потерю слуха, но отмечают, что клетки, выстилающие среднее ухо, имеют рецепторы ACE-2, которые этот вирус использует для проникновения внутрь клеток. Об этом пишет Live Science.

Также ученые обращают внимание, что инфекция может повысить уровень воспалительных химических веществ в организме, которые связаны с потерей слуха.

Сейчас стали известны результаты нового исследования турецких ученых, которые показали, что почти 20% пациентов с коронавирусом имели проблемы с заложенностью ушей (всего были изучены симптомы 172 зараженных).

При этом такой признак отмечали около 12% заразившихся с легкой формой COVID-19.

Эпидемиологи говорят, что заложенность ушей может возникнуть и при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), но тогда подобный симптом должен пройти через несколько дней. Однако если кроме заложенности, тиннитуса или звона в ухе появилась боль в ушах, медики рекомендуют срочно обратиться к специалисту.

Ранее ученые назвали еще один симптом коронавируса, на который раньше не обращали внимания.

Напомним, что недавно врач дала объяснение, почему тесты на коронавирус могут ошибаться.