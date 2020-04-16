Ученые обнаружили еще один тип коронавируса у летучих мышей: что известно

По мере того, как мир борется с пандемией коронавируса COVID-19, ученые обнаружили другой тип коронавируса у двух видов индийских летучих мышей. Речь идет о рукокрылых из нескольких штатов: Кералы, Химачал-Прадеша, Пудучерри и Тамилнада.

Согласно исследованию, опубликованному в Индийском журнале медицинских исследований (ICMR), нет никаких доказательств того, что эти коронавирусы летучих мышей - BtCoV - могут вызывать заболевания у людей. Об этом пишет Business Today.

По словам ученого из Национального института вирусологии, доктора Прагья Ядава, "находки" у летчих грызунов не имеют отношения к SARS-CoV2.

Обнаруженный исследователями штамм коронавируса отличается от вида, обнаруженного у людей, и не может причинить нам вреда. В то же время примечательным является факт, что носителями BtCoV стали 25 летучих мышей видов Rousettus и Pteropus - и именно эти виды были признаны ответственными за вспышку вируса Нипах (Nipah) в Керале в 2018 и 2019 годах.

Так, несколько лет назад Международная группа ученых называла вирус Нипах в числе вирусов, которые могут привести к глобальной катастрофе в мире. Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому. От вируса Нипах нет вакцины, и в 70% случаев заражение приводило к смерти пациента.

Представителей рода Pteropus и близких родов часто называют летучими лисицами, а представителей рода Rousettus (а иногда и всех крыланов) - летучими собаками.

Доктор Ядав рассказал, что для подтверждения результатов исследования были использованы тесты с обратной транскрипционной полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и секвенирование.

"Летучие мыши считаются естественным резервуаром для многих вирусов, некоторые из которых являются потенциальными человеческими патогенами. В Индии ранее сообщалось об летучих мышах Pteropus medius с вирусом Нипах. Предполагается, что недавно возникшая тяжелая острая респираторная болезнь коронавируса (SARS-CoV-2) также связана с летучими мышами", - говорится в исследовании "Обнаружение коронавирусов у летучих мышей Pteropus и Rousettus из разных штатов Индии".

Также исследователи подчеркивают, что необходимость активного и постоянного наблюдения остается критически важной для оповещения о вспышках для летучих мышей.

"Хотя CoV в подсемействе coronavirinae обычно не вызывают клинических симптомов у своих естественных хозяев (летучих мышей), случайная передача этих вирусов людям и другим животным может привести к респираторным, кишечным, печеночным или неврологическим заболеваниям различной степени тяжести. До сих пор остается не понятным, почему только определенные CoV могут заразить людей", - говорится в исследовании.

Ученые подчеркивают необходимость проактивного наблюдения зоонозных инфекций у летучих мышей. Зоонозные инфекции - это те, которые обнаруживаются у животных, которые могут заразить человека.

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