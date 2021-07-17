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Ученые обнаружили эффективное лекарство от коронавируса: снижает риск смерти на 50%

Автор: Тетяна Самарук

Новую группу препаратов обнаружили ученые, которые помогут в борьбе с тяжелым течением коронавирус.

Об этом сообщает UC San Diego News Center.

Как рассказывают специалисты, они лучше всего действуют у людей с сопутствующими болезнями. В частности речь идет о статинах - препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови.

Как лекарства реагируют при COVID-19

По словам ученых, у препаратов есть противовоспалительные свойства. Кроме того, ученые уже не раз изучали их действие против коронавируса.

Также статины борются с рецептором АСЕ2, который вирус использует для проникновения в клетки.

Что показало исследование

Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего занималась изучением действия статинов. Всего было проведено несколько этапов исследования. В первом этапе исследования приняли участие 170 пациентов с COVID-19.

Результаты исследования показали, что пациенты, которые принимали статины до госпитализации более чем на 50% меньше рисков тяжелых осложнений.

Во втором этапе приняло участие более 10 тысяч добровольцев, переболевших COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. Однако, у этих людей было осложненное течение болезни.

У пациентов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию – риск смерти был ниже на 32%.

Ранее мы рассказывали, что дают COVID-паспорта украинцам и как ими пользоваться.

Добавим также, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.

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