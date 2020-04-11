Ученые назвали жуткие последствия коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 2203 человека, 69 людей скончались от осложнения инфекции, 61 пациент вылечился. Инфекция Covid-19 не проходит бесследно для человека, вирус очень сильно угнетает иммунитет и даже после выздоровления может спровоцировать патологии. Об этом сообщил российский академик и вирусолог Феликс Ершов.

По словам ученого, как и при обычном гриппе, организм заболевшего слабнет, и на этом фоне возникают вторичные иммунодефициты. Медик отметил, что в группе риска в такой ситуации, как правило, оказываются пожилые люди. При этом молодежь и дети благодаря эффективности своего иммунитета подвержены осложнениям значительно меньше.

В качестве осложнений у пожилых людей могут быть инсульты и инфаркты.

"Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, — бронхиты, менингиты и прочее", — сообщил профессор.

Вирусолог уверен, что основной причиной смертности становится не сам COVID-19, а как раз вторичные осложнения.

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