Ученые назвали витамин, который может защитить от болезни Альцгеймера

Ученые из университета Делавэра, которые входят в команду изучения болезни Альцгеймера и поиском возможных вариантов ее лечения, выяснили, что витамин В12 может значительно замедлять развитие и прогрессирование этого заболевания.

Как объясняют специалисты, в мозгу человека с болезнью Альцгеймера накапливается белок, который называется бета-амилоид.

Этот белок вызывает токсические эффекты в клетках мозга и приводит к снижению энергии фрагментаций митохондрий (так называемой электростанции клетки) и соответственно – к окислительному процессу.

Опыты на крошечных почвенных червях, которых используют для изучения биологии и болезней, показали, что прирост бета-амилоида вызывают у них паралич в течение 36 часов после достижения ими взрослого возраста.

Заметить это было несложно, так как черви сначала замедлялись, а потом оказывались полностью парализованы.

Однако при питании этих червей бактериями с высоким содержанием витамина В12, они оказались защищены от парализующего эффекта.

"Данные могут быть только черными или белыми – черви либо движутся, либо нет. Когда мы дали витамин В12 червям, у которых был дефицит этого витамина, паралич наступил гораздо медленнее. А это значит, что В12 очень важен. Черви с В12 также имели более высокий уровень энергии и более низкий окислительный процесс в своих клетках", - рассказала ведущий исследователь, профессор Джессика Танис.

Она отметила, что это исследование промежуточное, но вселяет надежду на то, что сбалансированный рацион с использованием витаминов сможет снизить скорость развития болезни Альцгеймера.

"Есть определенные факторы, которые вы не можете изменить – вы не можете изменить тот факт, что вы стареете, и вы не можете изменить генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Но одна вещь, которые вы можете контролировать – это то, что вы едите", - подчеркнула ученая.

Как отмечают исследователи, подобные опыты на червях помогают понять влияние потенциального влечения и могут помочь ускорить разработку лекарств.