UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19

Автор: Татьяна Самарук

Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также показали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью.

Об этом пишет EurekAlert.

По словам ученых, наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили исследовать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет к COVID-19, и сравнили их с течением болезни.

В результате оказалось, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Как проводили эксперимент

Витамин D полезен при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции. Все потому, что он играет важную роль в стимулировании иммунной системы.

Ученые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1 176 человек.

Оказалось, что дефицитные состояния в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19.

К тому же смертность на фоне дефицита составляла 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%.

Ученые подытожили, что низкий уровень витамина D способствует тяжести и смертности от COVID-19.

Кто в группе риска

  • людям с ожирением, у которых индекс массы тела выше 35;
  • вегетарианцы;
  • люди с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени;
  • пожилые люди.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, когда при COVID-19 следует вызвать "скорую".

Также мы писали, что ученый объяснил причину вспышки коронавируса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус