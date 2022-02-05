Ученые назвали витамин, дефицит которого в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19

По словам ученых, наличие в организме инфекции может снижать уровень витамина D. Поэтому ученые решили исследовать его показатели, которые получили от 2 недель до 2 лет к COVID-19, и сравнили их с течением болезни.

В результате оказалось, что дефицит витамина D является фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Как проводили эксперимент

Витамин D полезен при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях. С началом пандемии COVID-19 врачи стали чаще назначать его для профилактики инфекции. Все потому, что он играет важную роль в стимулировании иммунной системы.

Ученые из Израиля показали, как конкретные показатели влияют на течение инфекции. В их эксперименте приняли участие 1 176 человек.

Оказалось, что дефицитные состояния в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19.

К тому же смертность на фоне дефицита составляла 25,6%, а при оптимальных показателях – 2,3%.

Ученые подытожили, что низкий уровень витамина D способствует тяжести и смертности от COVID-19.

Кто в группе риска