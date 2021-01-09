Ученые назвали симптомы затяжного COVID-19

Коронавирус у некоторых пациентов может перейти в затяжную форму болезни, на что способны указывать определенные симптомы, не проходящие в течение 12 недель и более.

Специалисты британского Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) назвали такие признаки в своем новом исследовании. Об этом пишет Express.

Отмечается, что симптомы COVID-19 могут меняться от постоянного кашля, высокой температуры и потери обоняния или вкуса. Кроме того, были зарегистрированы и другие признаки болезни, которые могут свидетельствовать о "длительном коронавирусе".

Ученые определили, что затяжной COVID-19 "продолжается более 12 недель (после заражения) и не объясняется альтернативным диагнозом".

Такое состояние связано с очень разнообразным списком признаков и симптомов, включая одышку и депрессию.

Респираторные симптомы включают кашель, а сердечно-сосудистые симптомы - стеснение в груди, боль в груди и учащенное сердцебиение.

Общие симптомы включают: утомляемость, жар и боль.

Неврологические симптомы включают "туман в сознании" - это считается типом когнитивного нарушения, при котором происходит потеря концентрации и/или проблемы с памятью.

Другие неврологические симптомы включают: головную боль; нарушение сна.

Симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение) включают: головокружение; делирий (у пожилых людей).

Сообщалось также о желудочно-кишечных симптомах, таких как боль в животе, тошнота, диарея, анорексия и снижение аппетита.

Британские исследователи рассказали также об проблемах опорно-двигательного аппарата, психологических и дерматологических симптомах:

боль в суставах;

мышечные боли;

депрессия;

чувство тревоги;

сыпь на коже;

шум или боль в ушах;

боль в горле;

головокружение.

Ранее сообщалось, что исследователи назвали самый распространенный симптом COVID-19, который был обнаружен у 86% пациентов.

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