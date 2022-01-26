Ученые назвали самый лучший вид хлеба, снижающий риск рака и ССЗ

Какие же виды хлебобулочных изделий считаются самыми полезными и почему? Ответ на этот вопрос дал известный американский врач и писатель Стивен Гандри, со ссылкой на исследование ученых.

Как обращает внимание кардиолог в своей новой книге "Парадокс растений", ячменный хлеб содержит мало углеводов, при этом содержит витамины и минералы, клетчатку, селен и многие другие питательные вещества, которых нет в хлебе, приготовленном из рафинированной хлебной муки.

По словам нутрициологов, диетические преимущества ячменя значительны и более полезны, чем другие зерна.

По сравнению со многими другими злаками, даже с другими цельными зернами, ячмень содержит меньше жира и калорий, но больше - пищевых волокон и некоторых микроэлементов.

Считается, что употребление ячменного хлеба полезно для снижения риска ишемической болезни сердца, диабета и даже некоторых видов рака.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, была дополнительно проанализирована связь ячменя со здоровым старением.

В этой работе отмечается, что ячмень "имеет различные преимущества для здоровья", в том числе обладает способностью снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"У него низкий гликемический индекс, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови и инсулин, что полезно для здоровья кишечника и его способности уменьшать висцеральный жир", - говорится в исследовании.

Ученые в ходе исследования давали мышам ячмень, чтобы определить его влияние на продолжительность жизни, и так был зафиксирован его позитивный эффект.