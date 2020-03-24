Врачи назвали самые частые причины смерти пациентов с коронавирусом

Коронавирус в мире стал причиной смерти более 16 тысяч человек из около 370 зараженных. Как известно, в группе риска пожилые люди, которые часто имеют разные хронические недуги. Китайские врачи рассказали, какие болезни часто становились причиной смерти пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается в исследовании ученых Китайской академии медицинских наук. Статья была опубликована в The Lancet.

Согласно исследованию данных о пациентах, которые проходили лечение в больницах Уханя, наиболее частыми причинами смерти после инфицирования коронавирусом являются:

дыхательная недостаточность,

сепсис,

вторичные инфекции.

Также врачи назвали самые частые причины по которым заболевание проходило тяжело и с осложнениями:

гипертония,

диабет,

ишемическая болезнь сердца.

Также ученые объяснили, почему у людей в возрасте больше шансов получить осложнения при инфицировании. Это связано с тем, что у старших людей ослабленная иммунная система. Это усиливает воспаление, которое повреждает органы, а также способствует репликации вируса.

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