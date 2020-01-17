Ученые назвали пять ранних симптомов рака, которые игнорируются

Онкологические заболевания обычно диагностируются в Украине уже на поздних стадиях. Диагностика и лечение весьма сложны и имеют шанс на успех только в том случае, если выявить заболевание на ранних стадиях.

Ученые назвали пять важных симптомов, которые указывают на то, что в организме человека начала развиваться опасная болезнь. Чаще всего эти симптомы игнорируются и оправдываются каким-то другими недомоганиями. Список самых ранних симптомов рака составили ученые-онкологи из Великобритании.

Медики отмечают, что самым серьезным фактором риска развития онкологии является возраст, так как рак в 60% диагностируют у людей старше 65 лет. Любой сбой в работе организма не стоит списывать на возраст и это причина для похода к врачу.

Проблемы желудочно-кишечного тракта. Если у человека никогда не было проблем с желудком и внезапно появились запоры или расстройства, то такой симптом может указывать на опухоль в толстой кишке. Только точная диагностика поможет ее обнаружить.

Обычный кашель. Если кашель развился после простудного заболевания или является следствием хронического заболевания легких, то это не обязательно тревожный сигнал. А вот кашель, который сохраняется более двух недель без видимых на то причин – уже повод для консультации с врачом.

Изжога. Если такое явление возникает время от времени, то повода для страха нет. Но если изжога начинает мучить часто или регулярно после еды, то это может свидетельствовать о проблемах с горлом или гортанью.

Кожный зуд и изменение родинок. Постоянный кожный зуд и изменение родинок на теле человека может сигнализировать о раке печени, яичников, легких или злокачественной меланоме.

Кровь в каловых массах и увеличение лимфатических узлов. Эти симптомы могут указывать на проявление лимфомы.