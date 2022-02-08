Ученые назвали простой способ активности: снизит стресс, поможет похудеть и улучшит работу сердца

Одним из самых эффективных способов физической активности в повседневной жизни ученые называют танцы. И тому – очень много причин.
Можно выбрать любой стиль и жанр, использовать упражнения в любое время и разной интенсивности. Можно танцевать в одиночку дома, а можно найти клуб по интересам.
Почему танцы считают одним из самых эффективных способов физической активности – читайте в материале ниже.
Еще в 2019 году ВОЗ опубликовала результаты исследования, которые доказывают, что танцы имеют огромное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Танцы задействуют огромное количество мышц и отделов мозга и сильно отличаются от обычной нагрузки в спортзале или на тренажерах.
Как показывают исследования, уроки вальса значительно улучшили состояние людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. И результаты превзошли даже те, которые показали люди после езды на велосипеде или занятий на беговой дорожке.
По данным Journal of Physiological Anthropology, за последние 40 лет количество людей с проблемами ожирения выросло втрое. Но оказывается, регулярные занятия танцами очень эффективны в снижении массы тела и такие упражнения равнозначны занятиям в тренажерном зале.
Еще один бич XXI века – депрессия. Каждый десятый человек в возрасте старше 40 лет страдает от депрессии. Треть из них – это женщины. А среди людей старше 65 лет депрессия встречается в три раза чаще.
Но оказалось, что групповые занятия танцами способны снизить проявления психических расстройств в разы.
Хронический стресс приводит к другим заболеваниям – ожирению, диабету и болезням сердца. Но танец с партнером под веселую музыку может оказать сильное терапевтическое воздействие.
Регулярные занятия танцами могут не только улучшить память, но и предотвратить развитие деменции. Ученые объясняют, что танцы не дают развиваться изменениями в гиппокампе отделе мозга, который отвечает за память. Именно гиппокамп с возрастом уменьшается в объеме и это приводит к нарушениям памяти и деменции.
Оказалось, что танцы помогают улучшить равновесие у пожилых людей. Эти упражнения требуют большого количества быстрых движений и поддержки хорошей осанки. А по данным исследования из Journal of Aging and Physical Activity, это помогает лучше контролировать свое тело.
Исследования показывают, что танцевальная программа значительно улучшила физическую работоспособность и повысила уровень энергии.
Социальные связи очень важны для психического, а соответственно – физического здоровья. Походы в танцевальные классы или клуб по интересам – прекрасная возможность найти новых друзей и полноценно общаться с другими людьми.
Напомним, ранее мы писали о том, какой простой лайфхак поможет избежать проблем с сердцем и сосудами.
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