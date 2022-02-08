Ученые назвали простой способ активности: снизит стресс, поможет похудеть и улучшит работу сердца

Еще в 2019 году ВОЗ опубликовала результаты исследования, которые доказывают, что танцы имеют огромное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Танцы задействуют огромное количество мышц и отделов мозга и сильно отличаются от обычной нагрузки в спортзале или на тренажерах.

Танцы полезны для сердечно-сосудистой системы

Как показывают исследования, уроки вальса значительно улучшили состояние людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. И результаты превзошли даже те, которые показали люди после езды на велосипеде или занятий на беговой дорожке.

Танцы помогают похудеть

По данным Journal of Physiological Anthropology, за последние 40 лет количество людей с проблемами ожирения выросло втрое. Но оказывается, регулярные занятия танцами очень эффективны в снижении массы тела и такие упражнения равнозначны занятиям в тренажерном зале.

Танцы снижают стресс и уровень депрессии

Еще один бич XXI века – депрессия. Каждый десятый человек в возрасте старше 40 лет страдает от депрессии. Треть из них – это женщины. А среди людей старше 65 лет депрессия встречается в три раза чаще.

Но оказалось, что групповые занятия танцами способны снизить проявления психических расстройств в разы.

Хронический стресс приводит к другим заболеваниям – ожирению, диабету и болезням сердца. Но танец с партнером под веселую музыку может оказать сильное терапевтическое воздействие.

Танцы улучшают память

Регулярные занятия танцами могут не только улучшить память, но и предотвратить развитие деменции. Ученые объясняют, что танцы не дают развиваться изменениями в гиппокампе отделе мозга, который отвечает за память. Именно гиппокамп с возрастом уменьшается в объеме и это приводит к нарушениям памяти и деменции.

Танцы улучшают равновесие

Оказалось, что танцы помогают улучшить равновесие у пожилых людей. Эти упражнения требуют большого количества быстрых движений и поддержки хорошей осанки. А по данным исследования из Journal of Aging and Physical Activity, это помогает лучше контролировать свое тело.

Танцы дают больше энергии

Исследования показывают, что танцевальная программа значительно улучшила физическую работоспособность и повысила уровень энергии.

Танцы помогают общению

Социальные связи очень важны для психического, а соответственно – физического здоровья. Походы в танцевальные классы или клуб по интересам – прекрасная возможность найти новых друзей и полноценно общаться с другими людьми.

Что нужно знать перед занятиями танцами