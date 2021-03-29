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Ученые назвали продукт из магазина, который вызывает мигрень

Автор: Людмила Жукова

Некоторым людям лучше отказаться от употребления хлеба. Дело в том, что у людей с непереносимостью глютена этот продукт может вызвать хроническую мигрень. Через 30-60 минут после употребления хлебобулочных изделий у вас начнет болеть голова.

Об этом сообщает издание "Новости Ю".

Многие люди, страдающие от непереносимости глютена, жалуются на помутнение в голове и странное чувство отсутствия баланса в жизни. Они не думают, что это связано с употреблением хлеба.

Если вам знакомо это чувство своеобразного "тумана" в голове, попробуйте перестать есть мучное.

Головные боли — весьма распространенная проблема, но людям, страдающим от непереносимости глютена, она очень хорошо знакома. Обычно у них начинает болеть голова через 30-60 минут после еды. Попутно головная боль сопровождается размытым зрением и болью вокруг глазниц.

К слову, есть еще вариант не отказывать себе в удовольствии - это покупать безглютеновый хлеб. На таком продукте обычно есть указание и его состав.

Также хлеб не рекомендуют есть при фибромиалгии.

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое вызывает сильную боль в мышцах, связках и сухожилиях. Страдают от нее примерно 4% населения Земли — главным образом, женщины.

По мнению многих специалистов в области здравоохранения, привычка избегать мучных продуктов может облегчить симптомы этой болезни.

Как мы ранее писали, врачи рассказали, при каких симптомах от глютена лучше отказаться.

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