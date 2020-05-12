Ученые назвали причину высокой смертности от коронавируса: проблема только одна

Коронавирус в Украине и мире продолжает свое наступление. По данным на 12 мая в стране зафиксировано 16 023 случая. За последние сутки врачи диагностировали COVID-19 у 375 человек. С начала пандемии в Украине от осложнений скончалось 425 человек.

Ученые провели новое исследование и выяснили, что высокая смертность пациентов от коронавируса связана с различными воспалительными процессами в организме. Как пишет издание Daily Mail, самый большой процент летальных исходов среди пожилых пациентов, так как они чаще других имеют хронические сопутствующие заболевания.

Основные заболевания, которые повышают риск смертельного исхода, это:

Диабет 2-го типа

Болезни сердца

Болезнь Альцгеймера

Онкологические заболевания

Как отмечают ученые, все эти заболевания имеют с коронавирусом одну общую проблему – воспаление.

"Воспаление является признаком естественной реакции организма на инфекцию. Когда иммунная система мобилизуется, всплеск активности защитных клеток вызывает побочные продукты, такие как жар и покраснение кожи или лихорадка, когда задействована вся система", - говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты объяснили, что все хронические заболевания, а также ожирение, вызывают воспаление в организме человека. Люди с лишним весом имеют более высокие уровни воспалительных молекул-мессенджеров, которые еще называют цитокинами. Именно они мешают нормальным функциям клеток и нарушают их работу. У человека с ожирением риск летального исхода от коронавируса повышается в три раза.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили большую уязвимость мужчин перед коронавирусом.