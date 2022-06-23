Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака пищевода вдвое

Исследователи выявили некоторые основные пищевые факторы риска развития рака пищевода, среди которых соленая пища, продукты с высоким содержанием сахара, некоторые напитки. Но также в факторы риска входит и употребление определенных овощей, при этом угроза возникновение онкологического заболевания увеличивается вдвое.
Согласно исследованию, опубликованном в Британском журнале рака, маринованные овощи могут увеличить риск развития рака пищевода.
Ученые провели метаанализ наблюдательных исследований этой ассоциации, чтобы оценить существующие доказательства. Для этого они изучили данные PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodical и базу данных China National Knowledge. Всего в анализ было включено 34 исследования.
Большинство анализов в подгруппах показали "статистически значимую" связь между употреблением маринованных овощей и риском развития рака пищевода, рассказали ученые.
"Наши результаты свидетельствуют о потенциальном двукратном увеличении риска рака пищевода, связанного с потреблением маринованных овощей", - заключили исследователи.
При этом ученые добавили, что необходимы дальнейшие хорошо спланированные проспективные исследования, "поскольку большинство данных было получено из ретроспективных исследований, а результаты были сильно разнородными".
Тут стоит обратить внимание, что об угрозе возникновения рака пищевода из-за продуктов, консервированных с помощью соления - такие, как маринованные овощи - сообщали и во Всемирном фонде исследования рака, передает Express.
По данным органа здравоохранения, соленые овощи также связаны с риском развития рака желудка.
Есть много возможных симптомов рака пищевода, но их порой не просто обнаружить, поэтому важно обратиться к медикам и провести необходимые анализы. По данным NHS, признаки могут повлиять на ваше пищеварение, например:
Другие симптомы включают в себя:
Напомним, ранее в Минздраве Украины рассказали, как работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях.
Добавим также, перед этим исследователи выяснили, что некоторые модели питания с упором на растительную пищу могут повышать риск онкологии.