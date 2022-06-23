Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака пищевода вдвое

Ученые провели метаанализ наблюдательных исследований этой ассоциации, чтобы оценить существующие доказательства. Для этого они изучили данные PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodical и базу данных China National Knowledge. Всего в анализ было включено 34 исследования.

Большинство анализов в подгруппах показали "статистически значимую" связь между употреблением маринованных овощей и риском развития рака пищевода, рассказали ученые.

"Наши результаты свидетельствуют о потенциальном двукратном увеличении риска рака пищевода, связанного с потреблением маринованных овощей", - заключили исследователи.

При этом ученые добавили, что необходимы дальнейшие хорошо спланированные проспективные исследования, "поскольку большинство данных было получено из ретроспективных исследований, а результаты были сильно разнородными".

Тут стоит обратить внимание, что об угрозе возникновения рака пищевода из-за продуктов, консервированных с помощью соления - такие, как маринованные овощи - сообщали и во Всемирном фонде исследования рака, передает Express.

По данным органа здравоохранения, соленые овощи также связаны с риском развития рака желудка.

Какие признаки рака пищевода

Есть много возможных симптомов рака пищевода, но их порой не просто обнаружить, поэтому важно обратиться к медикам и провести необходимые анализы. По данным NHS, признаки могут повлиять на ваше пищеварение, например:

Проблемы с глотанием (дисфагия)

Чувство или болезнь

Изжога или кислотный рефлюкс

Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка.

Другие симптомы включают в себя: