Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака желудка

Одним из самых удивительных открытий стало то, что консервированные некрахмалистые овощи могут увеличить риск развития рака желудка.

Консервирование пищевых продуктов можно определить, как процесс обработки, который остановит или значительно замедлит их порчу. При этом данный процесс сохранит их питательные ценности, текстуру и вкус.

Чтобы максимально продлить срок хранения таких продуктов, их часто солят и маринуют. При этом ученные считают, что именно этот процесс способствует развитию рака желудка.

Исследования на животных показали, что высокие уровни соли изменяют вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливают образование N-нитрозосоединений.

Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать развитие бактерии Helicobacter pylori, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.

Что считается некрахмалистым овощем?

Овощи можно разделить на группы по индивидуальному содержанию крахмала.

Примеры некрахмалистых овощей: